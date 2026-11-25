(ANSA) - MILANO, 25 NOV - La joint-venutre costituita da A2a e Bw Ess si è aggiudicata 4 contratti nell'ambito dell'asta del Macse, il meccanismo per lo stoccaggio di energia gestito da Terna, per una capacità complessiva di circa 400 Mw e 2.608 MWh.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che i progetti sono distribuiti su due siti: San Filippo (Messina) e Brindisi, situati rispettivamente nelle aree Macse Sicilia e Sud.

Gli impianti - viene spiegato - contribuiranno a "rendere più flessibile" il sistema elettrico italiano favorendo l'integrazione delle energie rinnovabili, migliorando la stabilità della rete e sostenendo gli obiettivi di decarbonizzazione del paese.

"Per A2a - spiega il direttore Strategy and Growth Lorenzo Giussani - questa è la prima aggiudicazione nell'ambito del Macse". Il manager ricorda che i sistemi di accumulo "consentono di gestire i picchi di produzione e di consumo, favorendo un maggiore utilizzo dell'energia rinnovabile e contribuendo alla stabilità della rete elettrica".

Secondo il direttore esecutivo di Bw Ess Ivan Niosi, la joint-venture con A2a consente di "riunire competenze complementari". "L'esperienza specialistica di Bw Ess nell'accumulo a batteria - spiega - e la profonda conoscenza del mercato energetico italiano di A2a ci mettono nella posizione ideale per realizzare sistemi di accumulo di elevata qualità, capaci di sostenere la transizione energetica dell'Italia e generare valore duraturo". (ANSA).



