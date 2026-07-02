(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Equinix, azienda operativa a livello mondiale nel campo delle infrastrutture digitali, e A2a hanno avviato una collaborazione industriale finalizzata al recupero e alla valorizzazione del calore generato dai data center, che sarà integrato nella rete di teleriscaldamento della città di Milano.

Il progetto rappresenta una delle più significative iniziative di economia circolare applicata alle infrastrutture digitali in Italia e consentirà di recuperare energia termica prodotta dai server ospitati nel campus Equinix di Settimo Milanese (MI), trasformandola in una risorsa energetica a beneficio del territorio. Il calore recuperato sarà trasferito al nuovo Energy Center realizzato da A2a in prossimità del sito, dove verrà valorizzato attraverso quattro pompe di calore di grande taglia per una capacità totale di 72 Mw, due sistemi di accumulo termico con una capacità di 6.000 metri cubi e una infrastruttura dedicata al trasporto dell'energia termica verso la rete urbana. A regime, il progetto consentirà di recuperare circa 225 Gwh/anno di energia termica.

"Equinix vanta una lunga e solida tradizione nell'allineare le esigenze del proprio business con quelle delle comunità che ospitano la nostra azienda", ha commentato Adaire Fox-Martin, ceo e Presidente di Equinix.

I data center rappresentano "infrastrutture strategiche per la competitività del sistema Paese e per sostenere la trasformazione digitale dell'economia. La loro crescita richiede modelli capaci di coniugare innovazione tecnologica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale", ha dichiarato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. (ANSA).



