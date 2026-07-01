(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Prosegue la crescita di Acea Solar (100% Acea Produzione) nel fotovoltaico con l'entrata in produzione di un impianto a Santa Maria di Galeria nel XIV Municipio con una potenza di 7 MW. L'impianto, interamente progettato e realizzato da Acea Solar, con una produzione attesa di circa 12,5 GWh/anno, è in grado di fornire l'energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di circa 4.600 nuclei familiari, evitando l'emissione in atmosfera di 4.500 tonnellate all'anno di anidride carbonica, rispetto ad una equivalente produzione da fonti fossili. E' quanto sottolinea una nota di Acea in cui si precisa che il parco si estende su una superficie di circa 14 ettari e beneficia della remunerazione da incentivo GSE.

Realizzato con le più avanzate tecniche di installazione, il parco fotovoltaico di Santa Maria di Galeria è stato progettato con una particolare attenzione all'integrazione nel paesaggio e al rispetto dell'ambiente circostante, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche, in modo da non alterare gli ecosistemi locali, contribuendo, invece, a preservare e valorizzare il territorio circostante.

Acea, si legge infine, conferma così il proprio impegno nello sviluppo della produzione da fonti rinnovabili per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese. (ANSA).



