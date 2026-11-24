(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Dal 1987 c'è stato un intervallo in cui esperti hanno fatto sforzi e sono andati avanti per studiare e avanzare nel nucleare. Siamo forti per affrontare le sfide" legate al nucleare. Così il direttore di Isin Francesco Campanella intervenendo agli Stati generali dell'energia 2026 organizzati da Forza Italia.

Campanella ha rilevato che occorre "garantire informazioni e comunicazione per rendere le persone consapevoli". Senza competenza degli specialisti e l'autorevolezza dell'azione non c'è regolamentazione, ha aggiunto. Bisogna essere indipendenti nel momento delle scelte, ha proseguito, ma serve anche il dialogo. (ANSA).



