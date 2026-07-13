(ANSA) - GIOIA TAURO, 13 LUG - L'autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, guidata dal presidente Paolo Piacenza, ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di completamento del dragaggio del canale portuale di Gioia Tauro, nel tratto nord dello scalo, antistante la banchina Eranova e lungo il relativo bacino di evoluzione.

L'intervento specifico, del valore di 2.628.355 euro, rientra nel più ampio progetto di potenziamento dei fondali portuali, del valore complessivo di 5 milioni di euro, finalizzato a garantire una profondità di 17 metri nelle aree interessate, in continuità con i 18 metri già presenti lungo il canale alti fondali del terminal container. La gara prevede inoltre la possibilità di una modifica contrattuale fino ad aumentarne il valore di ulteriori 1,3 milioni di euro, nel caso in cui l'Ente ne ravvisi la necessità.

Il dragaggio rappresenta un intervento strategico per il futuro del porto di Gioia Tauro. L'adeguamento dei fondali consentirà infatti di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza della navigazione, migliorare la funzionalità dell'infrastruttura e assicurare la piena operatività dello scalo anche in relazione all'evoluzione del trasporto marittimo internazionale, caratterizzato da navi portacontainer di dimensioni sempre maggiori.

"Con questo intervento - ha dichiarato il presidente Paolo Piacenza - proseguiamo il percorso di ammodernamento dello scalo, affiancando alle grandi opere infrastrutturali una costante attività di manutenzione e di adeguamento tecnico, indispensabile per preservare il ruolo di Gioia Tauro quale principale hub di transhipment del Paese e unico porto italiano capace di accogliere le grandi navi ultra-oceaniche di ultima generazione". (ANSA).



