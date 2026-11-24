(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Trasformare gli investimenti in impianti costruiti, connessi e operativi, capaci di mettere nuova energia rinnovabile a disposizione di imprese e cittadini.

È l'obiettivo dell'Alleanza per il Fotovoltaico che in un manifesto presentato oggi a Roma individua cinque priorità "per rimuovere gli ostacoli agli investimenti e assicurare maggiore coerenza tra politiche energetiche, regolazione e sviluppo delle infrastrutture". Per il solo fotovoltaico, spiega l'Alleanza, saranno necessari tra 20,6 e 29,3 GW aggiuntivi, con un ritmo di installazione compreso tra 5,2 e 7,3 GW l'anno.

La prima priorità è dare centralità a fotovoltaico, agrivoltaico e sistemi di accumulo nella politica energetica nazionale. L'Alleanza chiede politiche stabili e un monitoraggio basato non soltanto sulla capacità programmata o autorizzata, ma anche sugli impianti effettivamente entrati in esercizio. La seconda priorità è fare dell'energia rinnovabile una leva di competitività industriale. Sul fronte autorizzativo, la terza priorità è introdurre procedure più semplici, uniformi e prevedibili, responsabilità chiare e un maggiore coordinamento tra Stato, Regioni e amministrazioni locali. La quarta priorità riguarda l'accesso alla rete elettrica. L'Alleanza chiede di completare la riforma delle connessioni, prevedendo adeguate salvaguardie per i progetti maturi, e di aumentare la trasparenza sulla capacità effettivamente disponibile. Infine, servono strumenti di mercato stabili e coordinati. Il Manifesto chiede continuità per le procedure FER X, il completamento del Fer z e un maggiore coordinamento tra Macse e Capacity Market.

Propone inoltre di rafforzare i Power Purchase Agreement attraverso contratti più standardizzati, aggregazione della domanda e strumenti di garanzia capaci di migliorare la finanziabilità dei progetti e favorire l'accesso delle pmi.

(ANSA).



