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(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Aumenta dello 0,3% a giugno rispetto a maggio il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili a 122,52 centesimi di euro per metro cubo. Lo rende noto l'Arera comunicando il valore della materia prima.
Come registrato a maggio, spiega l'Autorità, per il mese di giugno 2026, le quotazioni all'ingrosso sono pressoché invariate. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 47,18 euro a Mwh. (ANSA).