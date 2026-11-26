(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Morti e feriti tra i cacciatori che si moltiplicano ogni anno: sul fronte della sicurezza, i numeri smentiscono la narrazione di una caccia priva di conseguenze per la collettività. Negli ultimi dieci anni, 226 persone hanno perso la vita e 696 sono rimaste ferite a causa di incidenti legati all'attività venatoria. Un bilancio che continua ad aggravarsi anche nell'attuale stagione di caccia, che registra già 6 morti e 3 feriti gravi. Tra gli episodi più drammatici vi è quello avvenuto in Piemonte, dove una donna colpita mentre si trovava sul balcone della propria abitazione, a conferma di come il rischio non riguardi soltanto chi imbraccia un fucile, ma anche cittadini del tutto estranei all'attività venatoria.

Per le associazioni che oggi hanno manifestato a Roma, questi dati rendono ancora più incomprensibile una riforma che amplia le opportunità di caccia, estende le aree accessibili alle doppiette e introduce strumenti come visori termici e notturni, aumentando la pressione sul territorio e l'esposizione ai rischi per chi frequenta campagne, boschi e montagne.

Secondo le 76 associazioni promotrici della mobilitazione, la Pdl Caccia rappresenta uno dei più gravi arretramenti nella tutela della fauna selvatica degli ultimi decenni. Non si limiterebbe infatti a modificare alcuni aspetti tecnici della normativa vigente, ma cambierebbe l'impianto stesso della legge 157/1992, nata per affermare il principio che la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse di tutti. Per le associazioni, inoltre, la riforma introduce un principio eticamente inaccettabile: il riconoscimento del cacciatore come "bioregolatore", attribuendo all'attività venatoria una funzione di gestione della fauna che dovrebbe invece restare fondata su basi scientifiche, istituzionali e di conservazione. Tra gli aspetti più contestati vi è il ridimensionamento del ruolo dell'Ispra, il principale organismo scientifico nazionale chiamato a esprimersi sui calendari venatori. (ANSA).



