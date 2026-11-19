(ANSA) - BOLZANO, 19 NOV - Il consumo di risorse legato all'innevamento artificiale sulle Alpi cresce senza freni, mentre la crisi climatica limita sempre più le condizioni naturali. È quanto emerge da un rapporto di Cipra International.

Per l'Italia lo studio stima la quota di superficie sciabile innevata artificialmente intorno al 90 per cento - pari a circa 20.250 ettari - con un fabbisogno idrico di circa 61 milioni di metri cubi a stagione e un consumo elettrico stimato tra i 324 e i 733 gigawattora. Su tutto l'arco alpino, la Cipra stima invece la superficie innevata ad almeno 62.000-70.000 ettari, con un fabbisogno idrico di circa 190 milioni di metri cubi a stagione e un fabbisogno elettrico compreso tra circa 1.000 e 2.250 gigawattora.

Guardando all'Alto Adige, il rapporto evidenzia i crescenti conflitti legati all'acqua e l'ampliamento delle infrastrutture.

Dopo il divieto di innevamento del marzo 2023, nel luglio 2026 la Provincia autonoma ha proclamato nuovamente lo stato di emergenza idrica, dopo che la portata dell'Adige era scesa al di sotto del valore di riferimento di 80 metri cubi al secondo. Il fabbisogno idrico per l'innevamento in Alto Adige è salito da 6,1 milioni di metri cubi (2012/13) a una cifra compresa tra otto e dieci milioni di metri cubi, a fronte al tetto massimo fissato a 12,6 milioni di. Inoltre, la Cipra cita l'allarme della Federazione protezionisti sudtirolesi per un "boom dei bacini di accumulo".

Sebbene in Alto Adige non sia consentito utilizzare acqua potabile per i nuovi impianti di innevamento, i bacini vengono sempre più spesso alimentati con acque di fondovalle o di falda, afferma Cipra. La neve artificiale ha svolto un ruolo centrale anche ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: secondo il rapporto, per i siti di gara sono stati prodotti circa 2,4 milioni di metri cubi di neve programmata, per i quali sono stati necessari circa 948.000 metri cubi d'acqua. (ANSA).



