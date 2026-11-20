(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Per combattere il caldo e l'inquinamento occorre potenziare la forestazione urbana che oggi mette a disposizione appena 0,9 metri quadri per abitante, garantire una cura efficace per evitare rischi per i cittadini e favorire le esperienze di economia circolare.

E' l'appello lanciato da Coldiretti, Consulta florovivaistica e Federforeste in occasione della Giornata nazionale degli alberi che si festeggia il 21 novembre.

La presenza di alberi e verde rappresenta un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici: un albero adulto può catturare dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di vegetazione è in grado di assorbire fino a 20mila chili di anidride carbonica.

Una spinta verso la sostenibilità che è stata purtroppo messa in discussione da una recente sentenza del Tar che ha bocciato una delibera della Regione Lombardia, presa ad esempio anche da altre regioni italiane, che consentiva il riutilizzo dei residui di potatura di alberi, oltre che di erba, sfalci e ramaglie, dall'uso come fertilizzanti dei suoli, parchi urbani compresi, alla valorizzazione energetica. Considerare erba sfalciata, foglie e legno come un semplice rifiuto da smaltire significa privare il sistema territoriale di una risorsa organica pulita, rinnovabile e ad altissimo valore aggiunto, generando al contempo inefficienze strutturali lungo tutta la filiera della cura del verde, con un aggravio di costi fino al 40% a carico delle amministrazioni pubbliche.

Ma è importante anche assicurare una cura efficace del patrimonio arboreo con il coinvolgimento di operatori esperti e formati. E' importante affidare la cura e la gestione del verde urbano a professionisti del settore.

Il cambio di passo nella gestione è necessario peraltro anche per i boschi italiani. Secondo Federforeste, il 38% del territorio nazionale è coperto da foreste, cresciute del 20% in trent'anni, ma spesso lasciate in condizioni di abbandono e incuria.

"Il futuro del bosco non dipende dall'assenza di interventi, ma dalla capacità di scegliere quando intervenire, come farlo e quando invece conservare" dichiara Gianluca Barbacovi presidente nazionale Federforeste. (ANSA).



