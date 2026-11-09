(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "La COP31 deve dare una spinta decisiva alle soluzioni, traducendo gli obiettivi globali esistenti e i piani nazionali in fasi operative concrete. E deve concretizzare soluzioni pratiche". Lo ha detto il segretario generale dell'agenzia dell'Onu per il clima, l'Unfccc, Simon Stiell, nel suo interevnto all'apertura della Cop31 di Antalya in Turchia.

Per Stell la Cop31 cercherà "soluzioni per triplicare i finanziamenti destinati all'adattamento, come concordato l'anno scorso. Soluzioni per superare l'enorme frustrazione che i Paesi incontrano nell'accedere a risorse finanziarie già stanziate e disponibili. Soluzioni per triplicare la capacità globale di energia da fonti rinnovabili entro il 2030... Per trasportare l'energia attraverso reti e confini, alimentando così l'era dell'elettricità... E per ridurre drasticamente le emissioni di metano".

Stiell ha citato fra i risultati da ottenere "un'intesa sul Meccanismo per una Transizione Giusta (Just Transition Mechanism)"; "accordi in materia di adattamento" che "forniranno uno strumento per erogare fondi ai Paesi, avvalendosi di indicatori capaci di stimolare il progresso a livello nazionale". E poi "accordi sulla mitigazione" e "accordi sul finanziamento", per "onorare gli impegni da 300 miliardi e 1,3 trilioni".

"L'urgenza di questo momento deve spingerci ad andare avanti" ha detto Stell, che ha citato "la tragedia sconvolgente (che) ha colpito l'Himalaya" e "un fenomeno El Niño di proporzioni eccezionali". Il segretario dell'Unfccc ha ricordato che "il caos legato ai costi dei combustibili fossili ha provocato quest'anno uno shock a livello globale, colpendo duramente le famiglie e diffondendo l'inflazione come un cancro".

Tuttavia, ha aggiunto, "le soluzioni sono chiare: l'anno scorso, le energie rinnovabili a livello globale hanno permesso di risparmiare circa mezzo trilione di dollari. A cui si aggiungono altri 265 miliardi di dollari solo nel primo semestre di quest'anno". (ANSA).



