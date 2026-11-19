(ANSA) - MILANO, 19 NOV - A2a e la partecipata Aeb hanno generato un valore economico complessivo di oltre 151 milioni di euro a Monza e in Brianza nel 2025. Lo si legge nel 4/o 'Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Monza e Brianza' presentato a Lissone dal presidente di Aeb Mauro Ballabio e dall'amministratrice delegata Annamaria Arcudi.

Sul territorio sono stati distribuiti oltre 9 milioni di euro di dividendi, di cui 7,5 milioni ai comuni soci di Aeb. Ai fornitori locali sono stati effettuati ordini per più di 62 milioni di euro, mentre gli investimenti in infrastrutture e servizi hanno superato quota 28,3 milioni.

"Il bilancio - commenta Ballabio - conferma la solidità della partnership industriale tra Aeb e A2a e la capacità di generare benefici concreti per il territorio". "L'appartenenza a un grande gruppo - spiega - ci permette di fare leva su competenze, infrastrutture e risorse che rafforzano il posizionamento industriale di Aeb".

Arcudi ricorda invece che "il Piano Industriale al 2035 punta a rafforzare la presenza di Aeb nei settori strategici della transizione ecologica e dell'elettrificazione dei consumi e la partnership industriale con A2a è un elemento fondamentale di questa strategia". (ANSA).



