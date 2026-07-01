(ANSA) - MILANO, 01 LUG - De Nora perfeziona l'acquisizione del 100% di Bw Water (Bww), attiva nelle soluzioni per il trattamento integrato delle acque. Il gruppo elettrochimico guidato da Paolo Dellachà ha versato un corrispettivo di 60,8 milioni di dollari (53,34 milioni di euro) e punta ora a creare una piattaforma 'solution-driven' (orientata alle soluzioni, ndr) per "affrontare le sfide globali legate alla scarsità e alla sicurezza dell'acqua", rafforzando il proprio posizionamento lungo la catena del valore e aumentando la vicinanza ai clienti.

"Grazie alla combinazione delle competenze tecnologiche di De Nora con le capacità di ingegneria e integrazione di sistemi di BW Water - viene spiegato - il gruppo potrà migliorare l'esecuzione di progetti su larga scala, offrire soluzioni turnkey (chiavi in mano, ndr) complete e accedere a nuovi mercati ad elevato potenziale di crescita, quali semiconduttori, minerario, farmaceutico, food & beverage e dissalazione".

L'operazione permetterà inoltre a De Nora di rafforzare la propria presenza in aree geografiche chiave, tra cui il Sud-Est asiatico, e di sviluppare sinergie commerciali e operative, incluse opportunità di cross-selling (vendita incrociata di prodotti) e l'accesso a progetti e gare che richiedono soluzioni 'end-to-end' (complete, ndr).

"Il completamento dell'acquisizione di Bw Water - commenta Dellachà - rappresenta un passaggio chiave nell'implementazione della nostra strategia di sviluppo nel segmento del trattamento delle acque e ci consente di accelerare il percorso di crescita del gruppo". "Siamo lieti di accogliere il team di Bw Water nel gruppo De Nora - conclude - e di avviare insieme questa nuova fase di sviluppo". (ANSA).



