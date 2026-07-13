(ANSA) - ROMA, 13 LUG - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato 6 nuovi bandi rivolti alle Energy Service Company (Esco) per la concessione di terreni statali inutilizzati da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici, per promuovere lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile su tutto il territorio nazionale.

A un anno dal lancio delle gare pilota, l'iniziativa punta a promuovere la realizzazione e la gestione di impianti green su aree di proprietà dello Stato, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

I terreni in gara sono 8 e hanno una superficie complessiva di circa 50 ettari, sono distribuiti da Nord a Sud - Abruzzo (2 terreni), Campania, Lombardia (2 terreni), Piemonte, Sicilia e Veneto. Si tratta di aree già individuate come idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui valorizzazione consentirà di attrarre investimenti privati e di trasformare beni inutilizzati in risorsa per generare valore economico e ambientale.

I bandi pongono attenzione alla qualità progettuale e alle opere di mitigazione delle infrastrutture per gli aspetti paesaggistici, prevedono inoltre un punteggio premiale ai progetti che includono la costituzione o l'adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili e che coinvolgano almeno un Comune.

(ANSA).



