(ANSA) - ROMA, 18 NOV - H2IT, l'associazione italiana idrogeno, accoglie "con favore" la pubblicazione del decreto direttoriale del Mase del 16 novembre 2026, n.122, che approva le regole operative per il sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile. Il nuovo meccanismo di sostegno, spiega in una nota l'associazione, "punta a favorire la produzione e l'utilizzo di idrogeno rinnovabile attraverso un sistema di aste competitive, che consente di ridurre il divario di costo rispetto ai combustibili fossili".

L'obiettivo "è rendere disponibile idrogeno a prezzi più accessibili per imprese e utilizzatori finali, accelerando la decarbonizzazione dei settori industriali e dei trasporti più difficili da elettrificare" aggiunge H2IT.

"L'approvazione del provvedimento rappresenta un passaggio importante perché offre maggiore chiarezza agli operatori e agli investitori impegnati nello sviluppo della filiera dell'idrogeno rinnovabile in Italia", ha dichiarato Alberto Dossi, presidente di H2IT. "Si tratta di un segnale molto positivo per un comparto che ha bisogno di tempi certi, strumenti attuativi chiari e continuità nelle politiche industriali per competere a livello europeo e internazionale. Le nuove disposizioni - ha continuato Dossi - possono finalmente favorire l'avvio di progetti concreti sul territorio nazionale, rafforzare la competitività del tessuto industriale italiano e creare le condizioni per la diffusione di un idrogeno rinnovabile realmente competitivo".

"L'auspicio è che l'uscita delle regole operative sia accompagnata da un'attuazione rapida ed efficace della prima asta, così da consentire alle imprese di programmare con maggiore fiducia i propri investimenti".

In parallelo, aggiunge, "dobbiamo continuare a lavorare per sostenere la diffusione delle tecnologie italiane, e accompagnare con strumenti adeguati la domanda nei settori industriali hard-to-abate e nei trasporti. H2IT conferma la propria disponibilità a collaborare con istituzioni e stakeholder per accompagnare la fase attuativa del provvedimento e valorizzare il contributo della filiera italiana dell'idrogeno alla transizione energetica del Paese", ha concluso Dossi.

(ANSA).



