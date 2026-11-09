(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La Legge di bilancio per il 2027 dovrebbe essere l'occasione per accelerare l'unica risposta strutturale in grado di mettere al riparo i consumatori da crisi future: una transizione che elettrifichi i consumi finali, sostituisca progressivamente le fonti fossili importate con rinnovabili domestiche e aumenti l'efficienza energetica.

L'attuale disegno di legge, tuttavia, prevede misure frammentate e poco efficaci e manca di una visione strategica capace di finanziare la vera uscita dalla crisi energetica. È quanto ha esposto oggi Ecco, il think tank italiano per il clima, nel corso dell'audizione parlamentare sulla Legge di bilancio in discussione alla Camera dei Deputati.

"Con l'attuale struttura della fiscalità e degli oneri, la legge di bilancio continua a scaricare sul solo vettore elettrico cifre impressionanti da recuperare in bolletta e rallenta l'elettrificazione dei consumi finali. Così facendo allontaniamo famiglie e imprese da tecnologie circa quattro volte più efficienti di quelle a combustione", ha dichiarato Matteo Leonardi, Co-fondatore e presidente di Ecco.

La bozza della manovra contiene alcuni elementi positivi, secondo il think tank, ma non ha la visione strategica di medio termine necessaria a trasformare la transizione da un insieme di misure scollegate tra loro in una leva che trasferisca su larga scala i benefici delle rinnovabili e delle tecnologie elettriche più efficienti, riducendo strutturalmente il costo dell'energia.

"Servono risorse stabili nel bilancio pubblico a sostegno della transizione, da proventi Ets, al Fondo sociale per il clima, alla riforma della fiscalità e l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi," ha concluso Leonardi. (ANSA).



