(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Elgin, uno dei principali produttori indipendenti di energia europei, annuncia l'acquisizione del suo sesto progetto in Italia. Situato a Belvedere di Aquileia (Udine), in Friuli Venezia Giulia, il progetto ha un valore di investimento stimato di 46 milioni di euro e prevede la costruzione di un impianto agrivoltaico da 57 Megawatt a cui si aggiunge un sistema di accumulo BESS (Battery Energy Storage System) da ulteriori 15 Megawatt (per una capacità complessiva di 72 Mw), che contribuirà a rendere più flessibile la gestione dell'energia prodotta e a ottimizzarne l'immissione in rete.

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