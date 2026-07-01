(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Eni e Mercuria hanno firmato un accordo per la costituzione di una joint venture finalizzata alla gestione delle attività di trading delle commodity energetiche sui mercati globali.

La joint venture, costituita in misura paritetica da Eni e Mercuria, opererà in modo indipendente e deconsolidato, attraverso una struttura holding con hub di trading internazionali, garantendo una presenza operativa effettivamente globale. Le attività includeranno, tra l'altro, la commercializzazione e il trading di commodity quali olio, biocarburanti, gas, GNL, nonché la gestione delle relative infrastrutture e diritti logistici.

Mercuria, si legge in una nota, è un gruppo indipendente nel settore dell'energia e delle commodity, fondato a Ginevra e opera a livello globale lungo la catena del valore dell'energia, includendo greggio e prodotti raffinati, gas naturale e LNG, power, rinnovabili, metalli e mercato del carbonio.

"La valenza strategica di questa joint venture si fonda sull'espansione della nostra presenza nel trading, sul miglioramento della redditività per entrambi i partner e sulla creazione di valore nel lungo periodo grazie a efficienza operativa e a una solida gestione del rischio", ha detto Stefano Pujatti, direttore Global Trading di Eni. "Questa partnership unisce due organizzazioni altamente complementari con una visione condivisa a lungo termine per i mercati energetici.

Integrando i flussi energetici fisici con capacità di trading di livello mondiale, logistica e gestione del rischio, creeremo una piattaforma più agile ed efficiente che massimizzerà il valore lungo tutta la catena di approvvigionamento. Insieme, saremo meglio posizionati per servire i clienti, ottimizzare gli asset e navigare in mercati energetici globali sempre più dinamici", afferma Marco Dunand, amministratore delegato di Mercuria.

(ANSA).



