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(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Il price cap sui prezzi privi di agevolazione rimane a 2,25. Con l'agevolazione sulle accise il price cap si ridetermina a 2,20. Attualmente il nostro livello di prezzo è 2,19 quindi al di sotto del limite sopracitato".
Così da un portavoce Eni che aggiunge: "Come già dichiarato, continueremo a monitorare le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutare il cap da applicare nel corso del periodo che va da qui a fine anno". (ANSA).