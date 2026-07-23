(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Erg ha completato la costruzione ed energizzato il parco eolico di Aukrug, situato nel Nord della Germania. Il parco si compone di quattro turbine Vestas V150 da 5,6 Mw ciascuna, pari a una capacità installata complessiva di 22,4 Mw ed una produzione annua stimata di circa 50 Gwh.

L'impianto beneficia di un Cfd ventennale, in linea con la strategia di stabilizzazione dei ricavi perseguita dal Gruppo.

L'energia rinnovabile prodotta dall'impianto sarà in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 8.000 famiglie, per un totale di 16 kt/anno di Co2 evitata.

"Con l'energizzazione del parco di Aukrug, Erg supera quota 350 Mw di potenza eolica installata in Germania", afferma Paolo Merli, ceo di Erg. "Aukrug - aggiunge - è il primo dei quattro progetti attualmente in costruzione nel Paese, tra repowering e greenfield, ad entrare in esercizio, a riprova del solido percorso di crescita del Gruppo in un mercato importante come la Germania e della strategia volta a garantire stabilità e prevedibilità dei ricavi grazie al CfD di cui beneficia l'impianto". (ANSA).



