(ANSA) - MILANO, 22 LUG - EssilorLuxottica annuncia una partnership con One Ocean Foundation, organizzazione non-profit dedicata alla conservazione dell'oceano. In particolare, sosterrà il progetto Blue Forest, una delle più importanti iniziative di riforestazione marina del Mar Mediterraneo, contribuendo al ripristino di un'area di prateria di Posidonia oceanica nel Mar Ligure. Il contributo del Gruppo supporterà l'espansione dell'iniziativa che One Ocean promuove dal 2023 in diverse aree della Liguria, tra cui i siti pilota di Punta Pedale e Paraggi, nell'area di Portofino.

L'iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nel quadro dell'obiettivo globale 30x30 delle Nazioni Unite, che punta a proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e marine del pianeta entro il 2030. In questo contesto, la riforestazione di Posidonia oceanica assume un valore rilevante per l'assorbimento della CO₂, la protezione delle coste dall'erosione e la conservazione della biodiversità.

"La partnership con One Ocean Foundation rafforza il nostro impegno nella protezione degli ecosistemi marini, a partire dal Mediterraneo. Attraverso la condivisione di competenze e risorse, e in linea con il nostro programma Eyes on the Planet, ci impegniamo a consolidare un modello di crescita in cui la cultura della sostenibilità sia pienamente integrata nelle nostre decisioni e nella creazione di valore nel lungo periodo", ha commentato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica.

"Le aziende hanno un ruolo fondamentale nell'accelerare quel cambiamento blu di cui oggi abbiamo un urgente bisogno. La tutela e la rigenerazione degli ecosistemi marini richiedono infatti un impegno condiviso tra settore privato, comunità scientifica e società civile - ha aggiunto Jan Pachner, Segretario Generale di One Ocean Foundation - Per questo siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con EssilorLuxottica, che dimostra come la sostenibilità possa tradursi in azioni concrete e misurabili a favore dell'oceano".

(ANSA).



