(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Feralpi Group fa un passo nella transizione ecologica della siderurgia. E' stato avviato a Lonato del Garda un innovativo pilota industriale di riscaldo billette (un semilavorato destinato alla successiva laminazione) a conduzione elettrica.

Il pilota è rappresentato da una tecnologia a effetto Joule che riscalda la billetta in modo rapido e controllato prima della laminazione, con energia proveniente da fonti rinnovabili in sostituzione del gas metano nel tratto finale del riscaldo.

Di fatto rappresenta un dimostratore d'avanguardia in scala industriale ed è il primo in Europa ad applicare tale tecnologia alla filiera degli acciai per edilizia.

"L'elettrificazione dei processi termici - sottolinea Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group - è la direttrice principale per abbattere in modo strutturale le emissioni nella produzione dell'acciaio. Con l'avviamento di questo pilota industriale nel quadro del progetto europeo Modiplant, Feralpi dimostra che la siderurgia per l'edilizia può ridefinire i propri standard attraverso l'innovazione collaborativa continentale". "La scelta di sperimentare su scala industriale la conduzione elettrica - aggiunge - conferma il nostro impegno verso la decarbonizzazione". (ANSA).



