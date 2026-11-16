(ANSA) - RENDE, 16 NOV - La flessibilità sull'energia "è stata una risposta molto importante, ci sono altre richieste, si stanno valutando, però non mi sento di aggiungere altro su questo". Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto parlando a Rende (Cosenza) a margine del convegno nazionale del Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) sul futuro delle università dopo il Pnrr. (ANSA).



