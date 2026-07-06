(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Portare la copertura arborea urbana al 30% può ridurre la temperatura dell'aria fino a 1,5 °C nelle aree più esposte, mentre un aumento del 10% di chiome garantisce cali medi di circa 0,8 °C. Le zone senza alberi hanno fino a cinque volte più probabilità di superare le soglie critiche di stress termico, proprio nelle ore pomeridiane più calde. A dirlo l'Associazione dei Florovivaisti Italiani-Cia che a fronte di questi dati chiede che il verde sia riconosciuto come vera infrastruttura di raffrescamento pubblico, al centro delle politiche climatiche di città e campagne.

"Il condizionatore d'aria offre un sollievo immediato, ma sposta solo il problema all'esterno -ricorda Emanuela Milone, presidente dei Florovivaisti Italiani-Cia- riversando calore nelle nostre strade, sovraccaricando le reti elettriche e alimentando lo stesso inquinamento che genera il surriscaldamento globale". "Troppo spesso l'agricoltura viene descritta, in modo errato, come settore inquinante. La gestione del patrimonio arboreo non risponde a una semplice esigenza estetica, ma è un investimento strutturale sulla salute pubblica e sulla sostenibilità economica delle nostre città", sottolinea il professor Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all'Università di Firenze.

I Florovivaisti Italiani-Cia propongono di destinare in modo strutturale una quota dei proventi del mercato europeo delle quote di emissione (Ets) a programmi di forestazione urbana diffusa, alla creazione di micro‑oasi verdi e tetti vegetali per isolare passivamente gli edifici e ridurre l'uso dei condizionatori, e allo sviluppo di sistemi di gestione idrica sostenibile che aiutino le piante urbane e rurali a superare i periodi di siccità. Il cambiamento climatico corre veloce: le piante, conclude l'associazione, non sono un accessorio, ma la materia prima viva con cui costruire lo scudo climatico delle nostre città e tutelare la salute dei cittadini (ANSA).



