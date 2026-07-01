(ANSA) - MILANO, 01 LUG - FerrovieNord (gruppo Fnm) ha completato i lavori per la realizzazione degli impianti di produzione e distribuzione di idrogeno di Iseo e Edolo (Brescia), nell'ambito del progetto H2iseO. Avendo rispettato la scadenza prevista del 30 giugno, il gruppo ha raggiunto l'obiettivo per ottenere i finanziamenti per il progetto tramite la Regione Lombardia. I fondi assegnati sono pari a 97,2 milioni, su un totale di 362,4 milioni, e sono relativi a questi due impianti e a quello di rifornimento di idrogeno di Rovato, in servizio dal 2025.

La messa in servizio degli impianti avverrà a seguito delle attività di collaudo che verranno effettuate e completate nelle prossime settimane e sarà allineata all'esecuzione dei test dinamici dei nuovi treni a idrogeno, spiega il gruppo in una nota. (ANSA).



