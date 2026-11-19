(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Green Arrow Capital, gestore finanziario indipendente, con 8 miliardi di euro di masse gestite, annuncia il completamento del progetto fotovoltaico di Sanlúcar, in Andalusia, a sud della penisola iberica, con una capacità installata complessiva di 135 MWp. Sviluppato e realizzato interamente da zero, Sanlúcar rappresenta il più grande asset solare del Gruppo in Spagna e un importante traguardo industriale nel percorso di crescita di Green Arrow Capital nel mercato iberico.

L'iniziativa conferma inoltre l'impegno del Gruppo nella realizzazione di infrastrutture energetiche a supporto della transizione verso fonti rinnovabili.

Il progetto, composto da tre impianti fotovoltaici, sorge in una delle aree caratterizzate dal più elevato irraggiamento solare della Spagna e, a pieno regime, avrà una produzione annua stimata di circa 274 Gwh, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 100.000 famiglie, contribuendo a evitare l'emissione di circa 144.000 tonnellate di CO2 all'anno.

Michele Logrippo, Infrastructure Chief Operating Officer del Gruppo Green Arrow Capital ha commentato: "Il completamento di Sanlúcar rappresenta un traguardo significativo per Green Arrow Capital e testimonia la capacità del Gruppo di sviluppare direttamente progetti infrastrutturali di grande scala, rafforzando la propria presenza nel settore delle rinnovabili".

(ANSA).



