(ANSA) - ROMA, 26 NOV - GreenIt, società partecipata da Plenitude (51%) e Cdp Equity (49%), annuncia l'avvio dei lavori di costruzione del progetto di Assoro, situato in Sicilia in provincia di Enna, che, con una capacità installata di circa 131 Mw, sarà il più grande della Società in Italia.

L'impianto sarà realizzato dalla società Circet Italia e sorgerà nei pressi dell'area industriale di Dittaino, tra i comuni di Assoro ed Agira. Dal punto di vista tecnologico, spiega GreenIt in una nota, il progetto prevede l'installazione di circa 205.000 moduli fotovoltaici bifacciali ad alta efficienza su strutture a inclinazione fissa. Il progetto entrerà in esercizio entro la fine del 2028 e avrà una produzione annua stimata di circa 210 Gwh.

Paolo Bellucci, amministratore delegato di GreenIt, spiegato che "l'inizio della costruzione dell'impianto di Assoro da parte di GreenIt segna un momento importante per la crescita della società e rafforza la nostra ambizione di affermarci come uno dei principali operatori nel settore dell'energia da fonte solare ed eolica in Italia. Questo traguardo testimonia il nostro impegno concreto nello sviluppo della produzione fonti rinnovabili e nel supporto al percorso di transizione energetica del Paese". (ANSA).



