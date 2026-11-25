(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Mari protetti solo sulla carta, acque contaminate, deforestazione e dipendenza dai fossili: Greenpeace denuncia i "regali indesiderati" al Pianeta con la campagna "Non tutti i regali si devono accettare" per chiedere maggiori tutele per gli ecosistemi e la salute umana.

"Governi e aziende devono fare la propria parte: proteggere almeno il 30% del mare entro il 2030, accelerare sulle rinnovabili e tassare i profitti delle aziende fossili.

Significa anche fermare nuovi allevamenti intensivi, ridurre il numero di animali allevati e l'inquinamento da nitrati, applicare pienamente la legge europea contro la deforestazione", dichiara Chiara Campione, direttora di Greenpeace Italia.

Secondo l'indagine dell' organizzazione, a fronte dell'11,6% del mare italiano considerato protetto, meno dell'1% beneficia di misure di tutela efficaci e appena lo 0,04% è in protezione integrale. Tra i "pacchi" da restituire al mittente c'è anche un futuro ancora dipendente da petrolio e gas, il cui costo ricade sulle famiglie. Tra marzo e agosto 2026, una famiglia europea ha speso in media circa 300 euro in più per l'energia rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre tra il 2021 e il 2024 i consumi energetici domestici erano diminuiti del 13%.

Le conseguenze delle attività produttive raggiungono anche le riserve idriche sotterranee. In Italia, dove negli allevamenti intensivi vengono allevati ogni anno oltre 660 milioni di animali, l'11,7% delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee registra concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l; un ulteriore 4,9% è nella fascia di attenzione.

L'ultimo "regalo indesiderato" si nasconde nel carrello della spesa: i consumi europei contribuiscono alla perdita di circa un albero al secondo nel mondo. Un impatto che si inserisce in un quadro globale di distruzione: nel solo 2024 sono andati persi 6,7 milioni di ettari di foresta tropicale. (ANSA).



