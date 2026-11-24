(ANSA) - BRUXELLES, 24 NOV - I quattro Paesi del blocco di Visegrád - Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - tornano a insistere sul rinvio "al 2030" del sistema Ets2 che dal 2028 si applicherà a trasporti su strada ed edifici. E' quanto si legge in una lettera che i primi ministri Donald Tusk, Péter Magyar, Robert Fico e Andrej Babiš hanno indirizzato alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per chiedere anche un rinvio della "prima asta di quote Ets2 prevista per gennaio 2027 fino a quando non sarà chiarito il futuro del sistema". I firmatari chiedono inoltre "una valutazione d'impatto approfondita sul suo futuro oltre il 2030". (ANSA).



