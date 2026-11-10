(ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'Italia si colloca al quarto posto su cinque nell'Indice di Autonomia Energetica che confronta i cinque Stati membri più popolosi dell'Unione europea: Spagna (0,59), Francia (0,55), Germania (0,51), Italia (0,33) e Polonia (0,27). È il risultato del primo Rapporto Nazionale sulle strategie per l'Indipendenza Energetica di I-Com - Istituto per la Competitività, presentato oggi a Roma.

Il ritardo italiano non riguarda tutti gli aspetti del sistema energetico. Il Paese registra infatti la maggiore dipendenza energetica dall'estero tra quelli analizzati, pari al 73,9%, ma è anche il più efficiente nell'utilizzo dell'energia e quello con il portafoglio di fornitori di gas naturale più diversificato. È quindi soprattutto la composizione del mix energetico a determinare la vulnerabilità nazionale.

In particolare, il 95,2% del gas consumato è importato e questa fonte copre il 44,3% della generazione elettrica, una quota nettamente superiore a quella degli altri Paesi del confronto. Sul fronte delle rinnovabili, queste rappresentano il 19,4% dei consumi finali lordi, contro il 25,4% della Spagna, mentre eolico e solare coprono appena il 21,8% della produzione elettrica.

A incidere sulla competitività è anche il costo dell'energia: nel 2025 il prezzo dell'elettricità per le imprese italiane ha raggiunto 0,199 euro per kWh, oltre il 60% in più rispetto alla Spagna.

Per rafforzare l'autonomia energetica, il Rapporto individua alcune priorità: accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e i processi autorizzativi, potenziare accumuli e interconnessioni, favorire strumenti per contenere i costi dell'energia, preservare la diversificazione degli approvvigionamenti e investire in ricerca e filiere industriali. (ANSA).



