(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Erg chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi adjusted pari a 588 milioni, in aumento rispetto ai primi nove mesi 2025. I ricavi netti unitari sono risultati in aumento rispetto periodo comparativo, beneficiando del contributo dei nuovi assets.

Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special items, si attesta a 412 milioni, in aumento rispetto ai 389 milioni (+23 milioni, +6%) registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato operativo netto adjusted è pari a 201 milioni, rispetto ai 185 milioni nei nove mesi 2025. Il risultato netto di gruppo adjusted sale a 119 milioni. Gli investimenti sono stati pari a 242 milioni.

"I risultati del periodo si confermano solidi grazie al pieno contributo dei nuovi asset e nonostante il persistere nel trimestre di una ventosità ancora inferiore rispetto alle medie storiche", afferma l'amministratore delegato Paolo Merli.

"Prosegue in linea con gli obiettivi - aggiunge - l'avanzamento degli asset in costruzione e dei progetti in pipeline, focalizzati sull'ammodernamento della flotta esistente attraverso il repowering eolico e revamping solare, e lo sviluppo di impianti di accumulo. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027, una volta definita la route-to-market su cui stiamo lavorando, saremo nelle condizioni di prendere la decisione finale di investimento su un totale di circa 700 Mw, già pienamente autorizzati. Alla luce dei risultati dei primi nove mesi e di una buona performance ad ottobre, miglioriamo l'intervallo della guidance 2026 per Ebitda e indebitamento netto". (ANSA).



