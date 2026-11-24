(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Sicurezza energetica, competitività industriale e sostenibilità rappresentano oggi un'unica sfida strategica per il Paese. Il PNIEC costituisce una cornice chiara e coerente con le trasformazioni in corso a livello globale, fondate su elettrificazione, sviluppo delle energie rinnovabili, efficienza energetica e rafforzamento delle infrastrutture". È quanto ha affermato Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, nel corso del suo intervento durante gli Stati Generali dell'Energia organizzato da Forza Italia. "La priorità è accelerare l'attuazione attraverso procedure più rapide, reti adeguate e tempi certi per gli investimenti. In questo contesto - ha proseguito -, occorre un quadro regolatorio stabile e prevedibile. Le misure emergenziali possono essere utili nel breve periodo, ma non devono compromettere la visibilità e la certezza necessarie per realizzare la strategia energetica del Paese nel lungo termine" ha concluso. (ANSA).



