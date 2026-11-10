(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Il calore pesa per oltre il 60% dei consumi energetici dell'industria italiana ed è coperto per più del 90% da fonti fossili. È quanto emerge dallo studio 'Distretti industriali: quale ruolo per lo sviluppo delle tecnologie di decarbonizzazione e del Sistema Paese', presentato da Edison Next e Boston Consulting Group.

L'incidenza dell'energia termica supera l'80% nei minerali non metallici (cemento, ceramica, vetro) e si attesta tra il 55% e il 70% in alimentare, chimico, metalli e carta. Tre tecnologie, calibrate sulle temperature di processo dei diversi settori, possono ridurre fino al 30% il costo finale del calore, in scenari di prezzi elevati di gas e CO2, tagliando le emissioni di oltre 200 kg di CO2 per ogni MWh termico.

La prima è la biomassa da manutenzione boschiva e potatura agricola: il potenziale vale circa 4,5 miliardi di metri cubi di gas naturale, oltre un terzo della domanda industriale, ma è poco sfruttato in Italia, dove si preleva il 20% dell'accrescimento dei boschi, contro il 70% della media europea. La seconda è la geotermia. L'Italia detiene circa il 90% della potenza geotermoelettrica installata nell'Ue; il calore geotermico oggi vale 0,2 miliardi di metri cubi equivalenti, a fronte di un potenziale massimo di 3-4 miliardi.

La terza è la cattura e stoccaggio della Co2 (Ccs), adatta ai settori con emissioni concentrate o di processo, come i cementifici. (ANSA).



