(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il prezzo medio dell'energia elettrica, il Pun del Gme, è oggi pari in Italia a 293,9 euro a MWh. E' quanto si rileva dai dati del Gestore dei mercati energetici, che pubblica sul proprio sito praticamente in tempo reale gli esiti del mercato elettrico.

Si tratta di un prezzo inferiore a quello di alcuni tra i principali Paesi europei. I dati riportati sulla piattaforma Epex evidenziano infatti per la Germania un prezzo medio di 351,5 euro e per la Francia di 304,5 euro a MWh.

Anche in Austria il prezzo è nettamente superiore a pari a 378,1 euro. (ANSA).



