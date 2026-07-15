(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Illumia compie 20 anni e li festeggia con 1 milione di clienti e una crescita del 34% dei volumi di energia venduti. Controllata dal gruppo Tremagi di Bologna, l'azienda ha chiuso il 2025 con ricavi in crescita del 25% a 1,14 miliardi di euro e un margine operativo lordo di 58,4 milioni.

"Dopo vent'anni - afferma il presidente Marco Bernardi - Illumia conserva l'energia, l'entusiasmo e la capacità di guardare al futuro con ambizione che hanno caratterizzato i suoi primi passi, ma oggi lo fa con la solidità di un gruppo che ha costruito competenze, risultati e una visione industriale di lungo periodo".

"Siamo cresciuti affrontando uno dei mercati più complessi e dinamici degli ultimi anni - spiega - mantenendo però ciò che ci contraddistingue fin dall'inizio: la velocità nel prendere decisioni, l'interpretare ogni limite come un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo e la volontà di mettere sempre al centro le persone e le relazioni". "I risultati del 2025 - conclude - raccontano un'azienda solida che da puro grossista si sta trasformando in una realtà verticalmente integrata che offre indipendenza energetica ai propri clienti". (ANSA).



