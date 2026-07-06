(ANSA) - BERGAMO, 06 LUG - L'idroelettrico guarda ai sistemi di accumulo per aumentare la flessibilità della rete elettrica.

È stato inaugurato oggi a Valbondione, nel bergamasco, Bess4Hydro, il primo impianto in Europa che integra una centrale idroelettrica a bacino e una batteria al litio come un'unica unità operativa sul mercato elettrico. L'iniziativa punta a rendere più efficiente la gestione dell'energia prodotta dagli impianti idroelettrici e a rafforzarne il contributo alla transizione energetica.

L'impianto di Dossi abbina una centrale da 44 megawatt a un sistema di accumulo da 4 megawatt con due ore di autonomia.

Secondo Enel, la soluzione consentirà di recuperare circa l'1% di produzione annua, pari a 1,5 gigawattora, riducendo gli sprechi d'acqua e aumentando di oltre il 30% la capacità di fornire servizi di flessibilità alla rete. Il progetto ha ottenuto il finanziamento europeo Innovation Fund ed è stato inserito dal World Economic Forum tra i 100 casi internazionali di innovazione replicabile.

"Con questo progetto si dimostra che tradizione e innovazione possono convivere e che la Lombardia è una regione dove si può fare innovazione guardando al futuro" ha dichiarato la presidente e ceo di Enel Italia, Francesca Gostinelli.

L'idroelettrico resta una delle colonne portanti del sistema elettrico italiano. Con una potenza installata di circa 21,3 gigawatt e una produzione annua di oltre 41 terawattora, rappresenta circa il 32% della generazione da fonti rinnovabili del Paese. In questo contesto Enel è il principale operatore nazionale, con quasi 13 gigawatt installati, oltre 500 impianti e circa 16 terawattora prodotti ogni anno.

All'inaugurazione hanno partecipato, insieme al direttore Italia del gruppo Enel Francesca Gostinelli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il responsabile Innovazione di Enel Nicola Rossi. "La Lombardia si conferma regione leader nell'idroelettrico", ha affermato Fontana, sottolineando come questa fonte rinnovabile e programmabile rappresenti "una componente essenziale nel percorso verso l'indipendenza energetica del Paese". (ANSA).



