(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - Intesa raggiunta nella notte tra Eurocamera e Paesi Ue per accelerare l'iter di autorizzazione di progetti di energie rinnovabili, reti elettriche e impianti di stoccaggio. La revisione della direttiva sulle autorizzazioni è uno dei due tasselli del più ampio pacchetto sulle reti, comprendente anche una revisione del regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee (Ten-E).

La direttiva punta a introdurre scadenze più brevi e un unico portale digitale nazionale per le autorizzazioni. I Paesi potranno dare priorità alla diffusione delle energie rinnovabili e delle reti elettriche nell'autorizzare i progetti, considerandole di 'interesse pubblico prevalente'. Nell'accordo sono state garantite eccezioni per tutelare gli interessi in materia di sicurezza, difesa e patrimonio culturale.

I tempi di approvazione non devono superare i tre mesi per gli impianti solari e lo stoccaggio di energia (escluso l'idrogeno), i sei mesi per lo stoccaggio di energia autonomo e le stazioni di ricarica, fino a due anni per l'accumulo idroelettrico con pompaggio. Sono state inoltre aumentate da 100 kW a 200 kW le soglie di potenza che determinano l'obbligo di autorizzazione per gli impianti solari di piccola scala, lo stoccaggio di energia e le stazioni di ricarica. Non saranno necessarie autorizzazioni amministrative per l'installazione di stazioni di ricarica con una potenza installata totale pari o inferiore a un MW.

La "mancata risposta" da parte delle autorità nelle fasi amministrative intermedie del rilascio delle autorizzazioni sarà considerata come un'approvazione tacita, per abbatterne i tempi.

Inoltre, l'accordo abbassa da 10 a 7 megawatt la soglia per la condivisione obbligatoria dei benefici nelle comunità locali di energia. L'accordo provvisorio andrà confermato da entrambe le istituzioni prima di entrare in vigore. (ANSA).



