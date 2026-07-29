(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il fatturato delle industrie energetiche a maggio segna un incremento in valore a doppia cifra su base annua (nei dati corretti per gli effetti di calendario): +28,6%. E' quanto indicano i dati dell'Istat.

Guardando infatti i raggruppamenti principali di industrie, gli indici destagionalizzati del fatturato in valore registrano a maggio un aumento su base mensile per i beni strumentali (+1,4%) e una crescita più contenuta per l'energia (+0,4%), per i beni intermedi e per quelli di consumo (+0,2% per entrambi i raggruppamenti). Su base annua, invece, gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano una flessione per i soli beni di consumo (-1,4%), mentre si rilevano marcati aumenti per l'energia (+28,6%) ed incrementi più contenuti per i beni strumentali (+6,6%) e per quelli intermedi (+6,1%). (ANSA).



