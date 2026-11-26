(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Gli pneumatici del futuro potrebbero contenere il glutine, quella proteina che stiamo ormai 'bandendo' dalla pasta, o diventare biodegradabili. E' la frontiera, che oggi sembra impossibile, ma a cui i ricercatori della Pirelli e dell'Università Bicocca si stanno avvicinando con i 12 nuovi progetti a cui lavora il Consorzio per le Ricerche sui Materiali Avanzati (Corimav). Nato nel 2001 questo sodalizio, diventato un modello di Open Innovation che ha depositato 28 brevetti, fornito oltre 250 contributi e alla produzione scientifica del settore pneumatici e finanziato 44 borse di studio e 65 Dottorati di ricerca, progetta i prossimi 25 anni.

"È un traguardo importante ma soprattutto una base da cui guardare avanti. Corimav è un modello che vogliamo continuare a sviluppare, aprendolo a nuove competenze e nuove idee, per affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni e formare le nuove generazioni di ricercatori" ha spiegato il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera.

Tra le sfide già vinte quella di avvicinare i tempi della ricerca a quelli dell'impresa: "Abbiamo investito sul trasferimento tecnologico che permette ai risultati della ricerca di trovare applicazione nel mondo produttivo" ricorda il rettore Marco Emilio Orlandi. E viceversa, "anche l'impresa deve avere il 'blue sky' ( la ricerca condotta senza applicazioni specifiche, fondata sulla curiosità di esplorare, ndr) e guardare al futuro - ha sottolineato Tronchetti - La visione a medio termine è alla base della collaborazione ma impresa e università hanno la stessa visione della società. Sembra siamo nelle secche ma il futuro c'è e vogliamo costruirlo". (ANSA).



