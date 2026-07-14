(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Le scorte di gas superano per la prima volta il 70% da inizio anno in Italia. Con il 70,75% a 193,43 TWh i depositi nazionali di gas si portano sui livelli del luglio dello scorso anno, nonostante la corsa dei contratti future sul mese di agosto a 53, 57 euro al MWh, sui livelli dello scorso mese di marzo a causa delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Le scorte Ue sono al 52,21% a 590,2TWh, mentre quelle tedesche sono al 44,26% a 109,22 TWh. Da notare che la Germania è il primo paese dell'Ue per capacità di stoccaggio a 246,79 TWh, seguita dall'Italia con una capacità complessiva di 203,42 TWh. (ANSA).



