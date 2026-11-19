(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - "La bozza di accordo sulla Cop31 cancella l'eliminazione graduale delle fonti fossili. Le lobby del gas e del petrolio festeggiano. Si seppelliscono così con un clamoroso colpo di spugna decenni di battaglie e di letteratura scientifica che indicano nelle fonti fossili i principali responsabili dei cambiamenti climatici. Questo accade mentre il cambiamento climatico accelera e i suoi effetti iniziano già oggi a creare danni immensi agli ecosistemi, ai territori e alle popolazioni con danni immensi che la stessa economia mondiale non potrà sostenere. Ci auguriamo che l'Unione europea ritiri il suo sostegno davanti a una bozza inconcludente e suicida". Così in una nota congiunta Valentina Palmisano e Dario Tamburrano, europarlamentari del Movimento 5 Stelle. (ANSA).



