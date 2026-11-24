(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Per Sogin l'unico beneficio dal 1987 è stato di essere costretta a lavorare sul decommissioning ed è una componente pronta nella catena del valore del nucleare per la gestione dei rifiuti e lo smantellamento dele centrali" lo ha detto l'Ad di Sogin Lodovico Mazzolin intervenendo agli Stati generali dell'energia 2026 organizzato da Forza Italia.

Il manager ha rilevato che "il rischio di andare dietro a ideologie antagoniste o a favore è dietro l'angolo. Siamo condannati al nucleare per la necessità di mix energetico e noi agiamo con denaro pubblico quindi dobbiamo farlo bene. Le competenze ci sono". (ANSA).



