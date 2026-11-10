(ANSA) - MILANO, 10 NOV - "Continuiamo a mettere a disposizione di cittadini e imprese un'energia accessibile, affidabile e sostenibile". Lo afferma l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini commentando i risultati dei primi 9 mesi dell'anno. "Grazie al nostro parco impianti - sottolinea - vendiamo in anticipo la produzione rinnovabile con contratti pluriennali a prezzo fisso (Ppa), perché le fonti verdi hanno costi di produzione noti e stabili e non dipendono dalla volatilità delle materie prime".

"Questo - incalza il manager - ci consente di offrire prezzi contenuti e prevedibili, al riparo dalle tensioni geopolitiche e dalle turbolenze dei mercati, con tariffe pari a circa la metà dell'attuale Pun", il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

"Dopo le grandi aziende e i contratti decennali per i clienti retail già disponibili dal 2023 per le famiglie - argomenta Mazzonicini - da marzo abbiamo allargato la possibilità di sottoscrivere i Ppa anche alle pivccole e medie imprese e con il 2027 arriveranno anche prodotti analoghi per le restanti categorie in partita Iva, completando, prima azienda italiana, un set di prodotti Ppa tra 10 e 20 anni per ogni categoria di clientela". (ANSA).



