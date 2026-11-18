(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Ancora in calo il prezzo dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è nuovamente calato, attestandosi a 1,951 euro al litro per la benzina e 2,204 euro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,988 euro al litro per la verde e 2,266 euro per il gasolio.

Per la benzina, si legge nella nota del Mimit, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2,00 euro al litro è pari a 19.136, circa il 95% di tutti gli impianti stradali e autostradali. Per il gasolio il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2,20 euro è pari a 12.758, circa il 64% di tutti gli impianti stradali e autostradali.

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