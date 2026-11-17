(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Prezzi dei carburanti in calo. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è sceso nuovamente, attestandosi a 1,955 euro al litro per la benzina e 2,206 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,990 euro al litro per la verde e 2,267 euro al litro per il gasolio. (ANSA).



