(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Grande successo per il Bonus colonnine domestiche". E0' quanto scrive il Mimit secondo cui "dall'apertura dello sportello, avvenuta il 22 settembre, sono state presentate oltre 16 mila domande, a conferma del forte interesse dei cittadini per una misura che, nell'ambito degli interventi a sostegno del settore automotive, accompagna l'evoluzione della mobilità e favorisce la diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica".

Le richieste pervenute coprono al momento il valore delle risorse disponibili per il 2026, pertanto è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dalle ore 12 di domani, 27 ottobre.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I richiedenti potranno consultare lo stato della propria richiesta accedendo all'area riservata della piattaforma dedicata. Qualora dovessero rendersi nuovamente disponibili risorse, l'eventuale riapertura dello sportello per il 2026 sarà comunicata con un apposito avviso.

Il Bonus colonnine, avviato nell'ambito del programma pluriennale per il settore automotive definito con il DPCM dello scorso giugno, dispone di una dotazione complessiva di 68 milioni di euro, con incentivi distribuiti annualmente tra il 2026 e il 2030.

Il contributo copre l'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, come colonnine e wall box, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica e di 8.000 euro per le installazioni sulle parti comuni degli edifici condominiali. (ANSA).



