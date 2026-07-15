(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Non possiamo chiedere di più ai nostri industriali lasciando sul mercato prodotti che non rispondono alle nostre regole. E come se facessimo entrare campioni sportivi che usano il doping. Faremo la lotta al fast fashion. Dal 1/o novembre aumenteranno i dazi per i piccoli pacchi".

Lo ha detto il ministro francese dell'Industria, Sébastien Martin, in una conferenza stampa al termine del Tavolo Moda al ministero delle Imprese a Roma, con il ministro Adolfo Urso e gli operatori del settore.

Martin ha aggiunto che "con Italia, Paesi Bassi e Germania lanceremo un'iniziativa per far pagare ai produttori di fast fashion il riciclo dei loro prodotti tessili. In Francia abbiamo due o tre stabilimenti per il riciclo dei tessili, ma se non abbiamo norme europee adeguate, non ci sarà sviluppo per loro".

Il ministro francese ha detto che "l'Europa ha bisogno di misure di protezione del suo mercato", anche se "nessuno immagina la Francia e l'Italia che si chiudono su loro stesse".

"Il nostro lavoro - ha concluso Martin - è convincere le persone che possiamo restare aperti, ma la nostra industria per crescere deve essere protetta". (ANSA).



