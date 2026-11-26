(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il 7% degli italiani indica app e servizi di intelligenza artificiale tra le tre principali fonti consultate per informarsi sulle regole della raccolta differenziata, una quota che sale al 17% tra i giovani dai 18 ai 30 anni. È quanto emerge da una ricerca Ipsos Doxa per Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, diffusa in vista delle festività natalizie, periodo in cui i conferimenti locali di carta e cartone aumentano fino al 10% tra scatole di panettoni, pandori, cotechini e pacchetti regalo. Mettendo alla prova diversi strumenti di intelligenza artificiale sui dubbi più frequenti delle feste "dove lo butto?", i riscontri sono corretti e coerenti tra loro, con frequenti inviti a verificare sempre le disposizioni del proprio Comune. L'IA si conferma dunque un utile supporto orientativo, pur senza sostituire le normative locali.

Per fare chiarezza in vista delle festività, arriva il vademecum di Comieco, ricordando la regola base di svuotare e appiattire gli imballaggi eliminando materiali estranei. Le scatole esterne in cartoncino di panettoni, pandori, torroni, cotechini e zamponi vanno conferite nella carta. Gli stampi di cottura del panettone vanno invece separati dall'involucro: se puliti vanno nella carta; se presentano residui di dolce vanno nell'organico solo se certificati compostabili e ammessi dalle regole locali, altrimenti nell'indifferenziato. Stessa distinzione per la carta da forno che non va mai nella carta ma nell'indifferenziato, salvo espressa indicazione di compostabilità. Per quanto riguarda i regali, le scatole di profumi e giocattoli, così come i sacchetti in carta, vanno nella raccolta differenziata dedicata previa rimozione di pellicole, nastri, coccarde e manici non cartacei. Va invece nell'indifferenziato la carta regalo plastificata o metallizzata. Infine, le vaschette di carta della gastronomia possono essere conferite nella carta solo se prive di residui di cibo, mentre per cesti e vassoi natalizi, se non riutilizzabli, occorre separare le componenti cellulosiche dagli altri materiali. (ANSA).



