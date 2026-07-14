(ANSA) - ROMA, 14 LUG - La società francese a guida italiana newcleo, specializzata in reattori nucleari modulari avanzati e nella produzione di combustibile nucleare, ha annunciato oggi di aver presentato alla Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti (Nrc) un Regulatory Engagement Plan (Rep, Piano di interazione regolatoria) relativo al proprio reattore Lfr-As-200.

Il Rep definisce il quadro per l'interlocuzione tra newcleo e la Nrc nella fase preliminare alla presentazione della domanda di approvazione regolatoria del reattore Lfr-As-200. Il documento fornisce una panoramica dell'approccio proposto dalla Società per l'ottenimento delle autorizzazioni e un calendario indicativo delle presentazioni tecniche e delle interazioni con la Nrc.

L'Lfr-As-200 è un reattore veloce raffreddato al piombo da 200 Megawatt, progettato per fornire elettricità stabile e a basse emissioni di carbonio, nonché calore di processo per utilizzatori industriali, tra cui data center, impianti per la produzione di idrogeno e produttori di cemento e acciaio. Il reattore utilizza il piombo come refrigerante, combinando caratteristiche di sicurezza intrinseca con un'efficiente conversione dell'energia e un ingombro impiantistico contenuto.

È progettato per funzionare utilizzando combustibile Mox fabbricato da newcleo, prodotto a partire da materiali nucleari recuperati. La tecnologia proposta da newcleo consente di convertire materiali nucleari esistenti, come l'uranio impoverito e il combustibile nucleare esausto, in energia pulita, affidabile e competitiva in termini di costo, riducendo al contempo il volume finale e la radiotossicità del combustibile nucleare esausto. (ANSA).



