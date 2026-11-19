(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - "Le imprese siciliane accolgono con entusiasmo gli investimenti dei grandi players sul territorio che possono arricchire il tessuto imprenditoriale della Sicilia delle loro competenze aggiuntive". Lo ha detto Maria Elena Oddo, presidente della federazione giovani imprenditori di Sicindustria, intervenuta oggi a Palermo alla presentazione del bilancio di sostenibilità d A2A, società multiservizi italiana su energia e ambiente.

"La Sicilia, come tutto il mezzogiorno, è un territorio che subisce un forte tasso di abbandono, soprattutto dei giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni - ha aggiunto - Speriamo che grazie a questi investimenti i giovani possano vedere l'opportunità di restare sul nostro territorio e contribuire al arricchimento del tessuto imprenditoriale dell'isola". (ANSA).



